Санкт-Петербург, 13 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Постоянно живущий в Государственном Эрмитаже кот-оракул Ахилл выбрал команду, которая, по его звериному чутью, победит в матче открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, передает 13 июня корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот-предсказатель выбрал сборную России

Как предсказал хвостатый оракул, в этом матче победит сборная России.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот-предсказатель выбрал сборную России

Напомним, 14 июня на стадионе «Лужники» (Москва) команда хозяев чемпионата примет сборную Саудовской Аравии. Начало матча — 18:00 мск.

Ахилл сделал своё предсказание в ходе пресс-конференции в Петербурге, посвященной открытию городского пресс-центра чемпионата мира по футболу.

Перед котом поставили две кормушки, с символикой России и Саудовской Аравии. Первый раз Ахилл отказался делать выбор, но со второй попытки подошел к кормушке с символами российской сборной.

Дарья Драй ИА REGNUM Выбор между командами

Дарья Драй ИА REGNUM Выбор сделан

После сделанного предсказания кота одели в специально пошитую для него «форму сборной России».

Дарья Драй ИА REGNUM Кот-предсказатель выбрал сборную России

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии «мундиаля» кот Ахилл прошел профилактический осмотр в ветеринарной клинике, и врачи признали его полностью готовым к «работе».

Напомним, Ахилл уже исполнял роль животного-оракула на Кубке Конфедераций летом 2017 года, сумев предсказать результаты нескольких проходивших в Петербурге матчей.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот-предсказатель выбрал сборную России

Ахиллу два года, он страдает врождённой глухотой и живет в Эрмитаже, где ловит мышей. Ахилл победил в отборе среди нескольких животных. Его успех определило особенное чутье, коммуникабельность и стрессоустойчивость.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.