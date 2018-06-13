Калуга, 13 июня, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Калужская область по ряду направлений, обозначенных в майском указе президента РФ, согласно которому уже к 2018 году было необходимо значительно снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, туберкулеза и дорожно-транспортных происшествий, уже достигла положительной динамики. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, было заявлено на заседании регионального совета по здравоохранению.

Admoblkaluga.ru Таблица по ситуации в здравоохранении области.

Так, за период с 2013 по 2017 год в регионе на 7,9% удалось снизить показатели общей смертности на 100 тысяч населения от новообразований и злокачественных опухолей — до 220,8 (показатель дорожной карты — 222,2), от туберкулеза на 44,6% — до 4,1 (показатель дорожной карты — 8,5). Кроме того, смертность от болезней системы кровообращения сократилась на 18,1% — до 741,5 (показатель дорожной карты — 743,9), от ДТП на 45,8% — до 12,3 (показатель дорожной карты — 13,0).

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Реформа здравоохранения по-калужски: ассоциации частных врачей без зарплаты

Было отмечено, что причины таких позитивных изменений — в принятии серьёзного комплекса мер. В их числе — более широкий охват населения профилактическими медицинскими осмотрами, усиление вакцинопрофилактики, повышение интенсивности использования передвижных мобильных медицинских комплексов, популяризация здорового образа жизни.

В качестве основных задач, стоящих перед системой здравоохранения региона, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал повышение доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам. В первую очередь, по его мнению, необходимо навести порядок на фельдшерско-акушерских пунктах, которые не всегда отвечают современным стандартам. Сделать это необходимо в течение года.

Удалось Калужской области достичь и целевых показателей исполнения указа президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы медицинскому персоналу. По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень средней зарплаты медицинских работников в Калужской области занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области.

С 1 января 2018 года средняя зарплата в медучреждениях области поднялась на 17%. По итогам первого квартала она составила: у врачей — 63 996 рублей (целевой показатель перевыполнен на 3,5%), среднего медицинского персонала — 32 391 рубль (выше целевого показателя на 5,1%), младшего медицинского персонала — 30 882 рубля (целевой показатель перевыполнен на 0,2%).