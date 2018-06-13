Киев, 13 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Поступления от приватизации в 2018 году на Украине будут ниже ожидаемых, заявили в Национальном банке Украины (НБУ), сообщает 13 июня УНИАН.

Цитата из х/ф «Канал». Реж. Анджей Вайда. 1957. Польша Крушение надежд

Согласно сообщению, правительство Украины ожидает получить от приватизации 21,3 млрд гривен ($820 млн), однако реально Киев может получить в разы меньше. Таким образом, правительство будет вынуждено вновь искать займы, чтобы покрыть разрывы ликвидности.

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Напомним, на Украине проходит масштабная приватизация в два этапа: малая и большая. Как заявлял премьер-министр Украины ВладимирГройсман, в 2018 году приватизация должна привлечь около 20 млрд гривен ($770 млн), которые уже заложены в бюджет. Перечень объектов большой приватизации уже утвержден правительством.