НАТО призывают к уважению, Британию – к объединению: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Соблюсти договорённости: Москва будет добиваться от НАТО уважения;
- Мнимая угроза: Киев предложил Британии объединиться против России;
- Футбол вне политики: Путин поблагодарил ФИФА за позитивный настрой;
- Поссорились из-за мигрантов: Италия вызывает на ковёр французского посла;
- Акция отчаяния: детей-сирот в Приморье не обеспечили жильём.
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