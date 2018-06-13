Германия, 13 июня, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Немецкая прокуратура обнародовала информацию о групповом насилии в отношении 13-летней девочки, совершенном по меньшей мере 8 подростками из Болгарии, передает немецкий телеканал N-TV 13 июня.

Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628

Инцидент произошел на лесном участке в городе Фельберт 21 апреля. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет приставали к девочкам во время купания на открытом воздухе, после чего схватили одну из них и увели в лес. Свое преступление они сняли на камеру мобильного телефона. На данный момент задержаны шестеро из них, двое находятся в розыске.

Как отмечает прокуратура, о преступлении не сообщалось ранее в целях защиты жертвы, тяжело травмированной произошедшим. Случай был обнародован на волне резонанса после убийства 14-летней Сюзанны Фельдман беженцем из Ирака.