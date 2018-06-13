Брянск, 13 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В 2018 году Брянский областной онкологический диспансер получит оборудование на 40 млн рублей, в том числе и новейший аппарат УЗИ. Новое оборудование поступает и в другие больницы города и области.

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Об обновлении оборудования в брянских больницах 9 июня сообщила ГТРК «Брянск». Так, в областной онкодиспансер уже куплен современный маммограф, который позволяет проводить точные исследования молочной железы у женщин, и другие аппараты.

«Мы уже получили электрокоагулятор последнего поколения, он уже работает в операционной, и наши хирурги с его помощью выполняют сложные операции. Уже проторгован и на днях должен поступить аппарат УЗИ экспертного класса», — сказал главный врач онкодиспансера Александр Маклашов.

Помимо этого, по данным главного онколога регионального департамента здравоохранения Игоря Кацкова, в больницы областного центра и районов поступает оборудование, которое позволяет определять рак на ранних стадиях. Например, в клиники закупаются рентген-маммографы, рентген-флюорографы, видеоколоноскопы и видеогастроскопы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время «прямой линии» президента, которая прошла 7 июня в эфире прозвучал вопрос жительницы Брянска, которая рассказала о неправильно поставленном диагнозе. По словам женщины, изначально врачи поставили ей диагноз «рассеянный склероз». Только спустя несколько месяцев при повторном обследовании у нее было обнаружено злокачественное новообразование в головном мозге. По этой информации следователи уже начали проверку.