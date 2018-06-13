Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 13 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске чинят фонтан, в котором «помыл» автомобиль житель Тюменской области. Лайфхак, облетевший социальные сети Тюмени и ЯНАО, обошёлся молодому человеку в две тысячи рублей штрафа. Ущерб, нанесённый фонтану, подсчитывается, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Commons.wikimedia.org «Автомобильный фонтан»

Житель села Абатское Тюменской области Владислав Д. решил показать своим друзьям находчивость — помыл на пешеходном фонтане города Ноябрьск свою чёрную иномарку. Когда Владислав выкладывал видео в сеть, не подозревал, что опрометчивый лайфхак распространится по интернету в считанные часы и вызовет гневную реакцию как на Ямале, так и в Тюменской области. Об этом он пишет в группах, где опубликовано видео.

Видео «Бесплатная мойка» на данный момент набрало более 18 тысяч просмотров. Владислав принёс в сети извинения за бездумный поступок. А 13 июня принёс извинения и в СМИ.

За проезд по пешеходному тротуару ему выписали в ГИБДД штраф на сумму две тысячи рублей. Власти Ноябрьска сообщили, что фонтан не рассчитан на вес автомобиля. Решётка конструкции после приключения тюменца повреждена. Подрядчики горадминистрации Ноябрьска чинили фонтан всю ночь. Подсчётом ущерба займётся дирекция муниципального заказа, сообщает ИА «НоябрьскИнформ».

Отметим, ранее в интернете был популярным ролик, запечатлевший, как житель Кузбасса Кемеровской области моет автомобиль водой из чаши фонтана. Другой хулиганский способ мытья автомобиля применил в феврале 2018 года житель Краснодарского края, который начищал бока своей иномарки котом.