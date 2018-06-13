Ярославль, 13 июня, 2018, 13:45 — ИА Регнум. В ярославскую многодетную семью вернули пятерых детей, которые незаконно удерживались в социально-реабилитационном центре четыре месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области. В многодетной семье из поселка Дубки Ярославского района восемь человек — шесть детей и родители. Мать работает, отец — инвалид. Они стоят на учете как семья, требующая государственной поддержки.

Pixabay.com Детей вернули в семью

В феврале этого года восьмилетняя девочка пришла в школу посёлка Дубки Ярославского района с синяком. Педагоги сообщили об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вместе со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних Ярославского района пришли в семью и выяснили, что там применяются жестокие меры наказания — детей ставят в угол на колени. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате детского омбудсмена, полиция возбудила уголовное дело по 156 статье УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Дети были изъяты из семьи и размещены в социально-реабилитационный центр Борисоглебского района «Искорка». Хотели забрать всех шестерых, но у одного ребенка оказался диабет, и по этой причине его оставили дома.

Мать пыталась забрать детей из центра, но ей отказались их отдавать. Тогда она обратилась за помощью к детскому омбудсмену.

«Маме детей не выдавали, хотя она хотела их забрать и являлась их законным представителем, не была ограничена в родительских правах и не лишена родительских прав. Дети хотели домой», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

После вмешательства детского омбудсмена детей вернули в семью. Вопрос о наказании тех, кто незаконно изъял несовершеннолетних из семьи, остался открытым.

«Наша цель — не наказать, а восстановить нарушенные права детей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин. Проверкой того, был ли факт жестокого обращения с детьми, сейчас занимается полиция.

Расследование в рамках возбужденного дела продолжается. Комиссия по делам несовершеннолетних Ярославского района направила исковое заявление в суд с просьбой ограничить родителей в их правах.