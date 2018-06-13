Киев, 13 июня, 2018, 13:44 — ИА Регнум. За истекший май 2018 года украинские заводы выпустили всего 442 автомобиля, это в 90 раз меньше, чем за аналогичный период десятилетней давности. Об этом сообщили в ассоциации автопроизводителей «Укравтопром».

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Горбатый запорожец

"В мае с заводов Украины вышло 442 автотранспортных средства. Такой объем выпуска автотранспорта в 90 раз меньше майского результата десятилетней давности», — отметили в ассоциации.

Также отмечается, что по сравнению с маем 2017 года объемы выпуска легковых автомобилей снизились на 43,5%. Из 442 транспортных средств 374 автомобиля марки «Шкода» — крупноузловая сборка на заводе «Еврокар» в Закарпатье, добавили в «Укравтопроме».

Читайте также: США отменили беспошлинный ввоз более 150 видов товаров с Украины

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что экономика на Украине растет «оптимистичными, но недостаточными» темпами. Он отметил, что рост ВВП Украины по итогам первого квартала 2018 года составил 3,1%. Также глава украинского правительства отметил, что единственная возможность увеличить рост ВВП Украины — это новые инвестиции.

Читайте также: Гройсман: Рост ВВП Украины могут обеспечить только инвестиции