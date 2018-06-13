Калуга, 13 июня, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Калужской области с июля 2018 года вступят в силу новые правила перевозки пассажиров. Так, перевозить детей можно будет в автобусах не старше 10 лет, которые необходимо оборудовать жёлтыми маячками. Об этом заявили в ходе рабочей встречи представителей регионального управления Госавтоинспекции с главами 19 основных транспортных компаний области, сообщает 13 июня корреспондент ИА REGNUM

Фото пресс-службы Управления МВД России по Калужской области На встреч сотрудников ГИБДД с автоперевозчиками.

Также сотрудники ГИБДД обратили внимание на новый порядок подачи уведомления о выезде автобусов — теперь данную услугу можно получить в электронном виде.

Напомним, в Москве с 1 июля 2018 года запретят перевозить группы детей на автобусах старше 10 лет. По информации департамента транспорта Москвы, новые правила групповых перевозок детей направлены на повышение безопасности пассажиров и сокращение числа недобросовестных перевозчиков и не повлияют на стоимость поездки.

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Ранее Совет Федерации отложил вступление в силу постановления о запрете старых автобусов: было принято решение о поэтапном внедрении нового правила в разных регионах.

Ограничение на эксплуатацию автобусов будут вводить постепенно, срок зависит как от региона, так и от типа транспортного средства. Для автобусов категории М2 и весом до пяти тонн, следующих в Москву, Санкт-Петербург и сопредельные области, установлен запрет с 1 июля 2018 года. Для автобусов, чья масса превышает пять тонн, (категория М3) — с 1 октября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском пригороде Анненках на ходу загорелся экскурсионный автобус КАВЗ, перевозивший детей в музей Полотняного завода Калужской области. Во время движения по маршруту произошло самопроизвольное возгорание в моторном отсеке. Автобус был своевременно остановлен и все дети благополучно были выведены из салона в безопасное место.