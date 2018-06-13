Москва, 13 июня, 2018, 13:42 — ИА Регнум. С 30 мая по 6 июня численность безработных граждан в России снизилась на 0,9% и составила 726 140 человек, сообщает 13 июня пресс-служба Минтруда РФ.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

По данным ведомства, снижение безработицы зарегистрировано в 66 регионах страны, при этом наибольшее снижение наблюдалось в Крыму, Туве, Кабардино-Балкарии, Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской, Магаданской, Белгородской областях, а также я ЯНАО и Чукотке.

При этом в 17 регионах был отмечен рост численности безработных граждан. Так наибольший рост зафиксирован в Кировской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Курганской областях, Забайкальском и Пермском краях.

По состоянию на 1 июня уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1% от численности экономически активного населения, в то время как годом ранее — 1,1%. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 6 июня составило 1,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в апреле 2018 года составил 4,9%. 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные.