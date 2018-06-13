Анкара, 13 июня, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал 13 июня Германию экстрадировать членов «террористической группировки» последователей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), сообщает турецкое агентство Anadolu.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

С таким заявлением он выступил в интервью турецким СМИ.

«Если Германия не вернет Абиля Оксюза, тогда она окажется в той же позиции, как и США, которые отказались выдавать лидера ФЕТО», — отметил дипломат, имея в виду Гюлена.

В США [по вопросу выдачи Гюлена] определенные подвижки есть, но когда дело касается Германии или других стран, они все должны вернуть всех предателей, которые организовали государственный переворот в Турции», — подчеркнул Чавушоглу. — Эти люди должны предстать перед правосудием».

Напомним, последователей Гюлена обвиняют в организации попытки государственного переворота, которая произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Тогда жертвами переворота стали 250 человек, свыше 2 тыс. получили ранения. Гюлен, скрывающийся в США, отвергает обвинения в свой адрес. Тем не менее Анкара настаивает на его экстрадиции.

Под предлогом причастности к этой организации исламского проповедника в Турции регулярно проходят массовые задержания. В частности, в конце мая правоохранительные органы страны арестовали несколько десятков человек по этому обвинению.