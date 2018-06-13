Москва, 13 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что в России скончался 82-летний режиссёр и председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин («Единая Россия»), не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь режиссёра Мария Шоппо на странице в соцсети Facebook.

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«Станислав Сергеевич (Говорухин) жив!», — написала Шоппо.

Пресс-секретарь режиссёра также призвала коллег не распространять ложную информацию.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что известный российский режиссер Говорухин скончался.

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