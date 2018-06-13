Москва, 13 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Сумма ущерба от повреждений картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» может достигать 30 млн рублей. Об этом сообщила прокурор в Мосгорсуде.

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1883—1885

По ее словам, картина стоимостью 720 млн рублей является особо ценным объектом культурного наследия, а потому множественные повреждения должны быть оценены соответственно.

«Следствие ходатайствовало о приобщении экспертизы, согласно которой, ущерб картине И. Репина составляет не менее 30 млн руб.», — цитирует агентство «Москва» прокурора.

Напомним, сегодня в суде рассматривалась жалоба на арест вандала, напавшего на картину в Третьяковской галерее. В настоящее время злоумышленник находится под арестом. По ч. 2 ст. 243 УК РФ, которую подозреваемому вменяют в вину, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.