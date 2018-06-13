Екатеринбург, 13 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге болельщики матчей чемпионата мира по футболу смогут перемещаться по городу в кольцевом трамвае. Маршрут номер 3TFC будет действовать в дни проведения матчей, говорится в информации на сайте трамвайно-троллейбусного управления.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Трамвай

Матчи состоятся 15, 21, 24 и 27 июня. В эти дни трамваи будут ходить по кольцу через такие значимые для болельщиков места как Площадь коммунаров. возле которой находится «Екатеринбург Арена», и ЦПКиО им. Маяковского, где оборудована фан-зона FIFA. На линии будет работать две подвижных единицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЧМ-2018 откроется 14 июня. В Екатеринбурге пройдёт четыре матча. Первый — 15 июня. На Урал уже съезжаются болельщики.