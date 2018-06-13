Москва, 13 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленный на упрощение судопроизводства, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня. Снижение нагрузки на судей не должно ущемлять права граждан, обеспокоены парламентарии.

Commons.wikimedia.org Фемида, богиня правосудия

Прежде всего, предлагается исключить из законодательства термин «подведомственность».

"Отказ повышает уровень защиты прав граждан и организаций», — заявил представитель Верховного суда Василий Нечаев.

Вместе этого предлагается ввести понятие «подсудности». Теперь, если даже жалоба не подана правильно, то есть подана не в тот суд, но она объективная, понятная, суд будет обязан эту жалобу отдать по компетенции конкретному суду, пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Мотивировочная часть

Судей арбитражных судов освободят от обязанности составлять мотивированные решения по большинству дел. С принятием закона все судебные акты будут состоять из вводной и резолютивной части, в полном объеме их будут формировать по желанию участников процесса, в случае подачи апелляционной жалобы — по инициативе суда.

При этом остается отдельная категория судебных дел, по которым составление мотивировочной части всегда будет обязательным. Речь идет о делах, связанных с защитой прав детей, пенсионных прав, банкротных делах и делах, относящихся к подсудности Суда по интеллектуальным правам. Мотивировочная часть станет также необязательной для апелляционной и кассационной инстанции.

В Госдуме высказали обеспокоенность тем, что растет число дел, где не требуется мотивировочная часть.

«Отказ от мотивировочной части решений по подавляющей части дел нарушает принцип гласности, публичности и доступности правосудия. Как вообще можно будет обжаловать судебные решения?» — отметил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

В профильном комитете с осторожностью относятся к вопросу мотивировочной части.

«Мы считаем, что всё-таки нужно объяснять в мотивировочной части, почему то или иное решение вынесено. Это необходимо, во-первых, для понимания решения суда, во-вторых, если та или другая сторона считает, что права ее нарушены, чтобы она могла, опираясь на эту мотивировочную часть, обжаловать соответствующие решения в следующем суде», — сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Цена исков по упрощенному судопроизводству

Повышается цена исковых требований о взыскании денежных средств по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, — до 500 тыс. рублей в судах общей юрисдикции и до 1 млн рублей в арбитражных судах.

«Это действительно очень большая сумма, и не будем против, если останется так как есть (то есть до 100 тыс. рублей)», — отметил представитель Верховного суда РФ Василий Нечаев в ходе обсуждения.

В ГПК устанавливается пороговая сумма, определяющая подсудность дел по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, которые рассматриваются мировыми судьями, — до 100 тыс. рублей.

Профессиональные представители

В ГПК и АПК прописывается положение о том, что, помимо адвокатов, представителями в суде могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование, также устанавливается возможность участия в деле, рассматриваемом по правилам ГПК, АПК, КАС, наряду с представителем также и поверенного, объем полномочий которого существенно меньше, чем у представителя — при этом требование о наличии высшего юридического образования к нему не предъявляется.

Норма вызвала дискуссию в Госдуме.

«Если профсоюзы не смогут направлять своих представителей в суды, мы не можем согласиться», — отметил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Судебное примирение

Закрепляется институт судебного примирения. Устанавливаются основные виды примирительных процедур, таких как переговоры, сверка документов, посредничество, медиация, судебное примирение, при этом примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству сторон (стороны) или по предложению суда при согласии сторон.

Кроме того, предлагается закрепить перечень возможных результатов примирения, к которым могут прийти стороны в процессе примирительной процедуры, в частности к ним относятся: мировое соглашение, заключаемое в отношении всех или части требований, частичный или полный отказ от иска, его частичное или полное признание, полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы (представления), признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, соглашение по обстоятельствам дела, подписание письма-согласия на госрегистрацию товарного знака.

Медиаторы

Примирителем сможет быть судья, пребывающий в отставке, состоящий в списке медиаторов — их будут вести советы судей субъектов РФ. Порядок и условия оплаты их труда будут определяться правительством РФ.

«Судьи в отставке — грамотные люди, опытные, знают процесс, и если по закону будет возможно их привлекать, то, нам кажется, мы от этого все выиграем. С одной стороны, загрузка судов упадет, а с другой, станет возможным получение быстрой и квалифицированной помощи», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Привлекаться к осуществлению функций судебных примирителей могут также работники аппарата суда, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы в области юриспруденции не менее пяти лет.

«Это противоречит нашему законодательству», — указал депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ), отметив, что аппарат суда занимается работой суда.

Возврат госпошлины

Предлагается предоставить возможность частично возвращать истцу госпошлину не только в случае заключения мирового соглашения (установлено в действующем законодательстве), но и при заключении соглашения о примирении, отказе от иска (административного иска), признании ответчиком иска (административного иска), в том числе, по результатам проведения примирительных процедур.

Предусматривается, что размер подлежащей возврату госпошлины будет зависеть от стадии судопроизводства. Так, до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70% суммы, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции — 50%, на стадии рассмотрения дела судом кассационной инстанции, пересмотра судебных актов в порядке надзора — 30%.