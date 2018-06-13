Минск, 13 июня, 2018, 13:34 — ИА Регнум. За последний год для развития отношений между двумя странами Минск и Ташкент сделали больше, чем за последние 20 лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об это 13 июня сообщает «Sputnik Узбекистан».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, рывок в отношениях между странами — это заслуга президент Узбекистана Шавката Мирзиёева. Глава Белоруссии считает, что Ташкенту удалось использовать положение на международной арене для развития экономической базы.

Напомним, с 11 по 14 июня проходит визит парламентской делегации Узбекистана в Белоруссию. Ранее стороны планировали создать совместные фармацевтическое и кондитерское производства.