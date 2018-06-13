Москва, 13 июня, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста может отразиться на общем уровне гендерного равенства в России, считает руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина. Об этом она рассказала 13 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, который, рассуждая о необходимости повышения пенсионного возраста, заявил, что женщинам в 55 лет «оскорбительно получать то, что называют пенсией по старости».

Луи Галле. Семья рыбака (фрагмент). 1848

«Есть более прагматичные и более серьёзные вещи, которые в частности связаны с тем, что эта пенсия превратилась в надбавку за выслугу лет, — считает Очкина. — У нас вопреки высказываниям некоторых экспертов зарплаты занижены на большинстве предприятий. Есть и второй момент, о котором никто не упоминает. Женщина может прекратить деятельность по найму и продолжить активную трудовую деятельность в качестве бабушки. И это имеет не только индивидуальное значение. Не во всех регионах РФ есть достаточное количество дошкольных учреждений. Более того, дополнительное образование в РФ во многом существует благодаря бабушкам. В большинстве семей, когда принимают решение о том, кто будет сидеть с внуками, это, как правило, оказывается бабушка».

По мнению Очкиной, одним из последствий повышения пенсионного возраста может стать падение общего уровня уверенности людей в собственном будущем.

«Молодым женщинам, имеющим детей, будет сложнее продолжать работать, что отразится на общем уровне гендерного равенства и на положении молодой семьи, — заявила Очкина. — Эти последствия надо иметь в виду. Нужно понимать, что социальную политику нельзя разрывать на фрагментики. По факту есть риск дезорганизации системы».

Напомним, как сообщили «Известия», секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев заявил, что повышать пенсионный возраст в РФ неизбежно придётся. Но при этом делать это нужно постепенно, а не резко.

«Если говорить о женщинах, то на 10 лет их работы приходится семь-восемь лет пенсии. Никакие страны не выдержат такой нагрузки, — сказал Фадеев. — К тому же, на мой взгляд, для женщины в 55 оскорбительно получать то, что называют пенсией по старости».