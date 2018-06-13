Тамань, Краснодарский край, 13 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Крымский мост установил новый рекорд интенсивности движения, за сутки 10 июня по нему проехали в обе стороны более 25 тыс. автомобилей, сообщает 13 июня «Крыминформ».

ИА REGNUM Крымский мост, Керченский мост

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен 20 мая, когда по мосту в обе стороны проехали 23 тыс. транспортных средств.

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Всего же за три выходных дня — с 10 по 12 июня — по мосту через Керченский пролив проехали почти 72 тыс. машин, в том числе 600 рейсовых и заказных автобусов. С 1 июня — более 186 тыс. автомобилей, из них 103 тыс. в сторону Крыма, более 83 тыс. — в сторону Тамани.

Напомним, открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая. Протяженность сооружения составляет 19 километров, оно является одним из крупнейших в Европе.

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