Чебоксары, 13 июня, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В столице Чувашии в праздничных мероприятиях в честь Дня России приняли участие более 3 тыс. человек — что вдвое меньше, чем было в прошлом году. Несмотря на то, что Чебоксары принимали всероссийские соревнования, которые также проходили на главной площади республики — Красной площади. С одной стороны, сказалась прохладная и моросящая погода. С другой стороны, жителям, вероятно, не до праздников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В шествии приняли участие представители 20 национальностей

В Чувашии эпицентром главных торжеств стала Красная площадь, где завершена подготовка к онлайн-трансляции матчей чемпионата мира по футболу и территория оформлена в спортивном стиле. Ранее первыми площадку апробировали легкоатлеты: 12 июня здесь прошёл всероссийский турнир по прыжкам с шестом, в котором среди женщин победу одержала чувашская спортсменка, многократная чемпионка России Анжелика Сидорова. В мужском первенстве победил ярославский легкоатлет Илья Просвирин.

ИА REGNUM

Соревнования сменил театрализованный концерт, который открылся после выступлений и поздравлений высокопоставленных персон. Так, глава Чувашии Михаил Игнатьев констатировал, что президент Владимир Путин «делает всё для того, чтобы на территории Российской Федерации, в любимой нашей стране была стабильная общественно-политическая ситуация», что «и ему, и нам вместе удаётся делать».

«С учётом того, что международная обстановка непростая, нам ещё надо больше сделать в труде. Кто занимается искусством — в искусстве, кто является государственным и общественным деятелем — конечно, вместе с друзьями, как одна сплоченная команда они должны давать ещё лучший результат», — наставлял Михаил Игнатьев.

Спикер Госсовета Валерий Филимонов назвал День России самым главным государственным праздником. Который «мы отмечаем на берегу великой русской реки Волги», добавил депутат Госдумы Николай Малов, выступивший после своего регионального коллеги. И подчеркнул, что «мы говорим Россия — подразумеваем Чувашия».

ИА REGNUM В шествии приняли участие представители 20 национальностей

Оба парламентария также затронули международную обстановку:

«Сегодня осуществляются проекты инновационные, инвестиционные. Мы знаем, несмотря на внешние, я бы даже сказал, угрозы, сложности, противоречия, Российская Федерация преодолевает трудности, уверенно развивается, преображается и при этом остаётся открытой для созидания и мирных процессов», — сказал Валерий Филимонов.

«В наших жилах течёт кровь народа-победителя. И сегодня, сталкиваясь с геополитическими вызовами, санкциями против нашей страны, у нас нет сомнений, что этот этап мы пройдём достойно, с победой. И эти годы будут вписаны золотыми буквами в славную историю», — добавил Николай Малов.

ИА REGNUM «Нет, мне не холодно», — заверил участник шествия

ИА REGNUM Фотосессия

В рамках праздника прошёл «Парад дружбы народов России», который открылся праздничной концертной программой на Площади Республики. Шествие объединило более 500 человек и 20 народностей. В минкультуры Чувашии отмечают, что «Парад дружбы народов России» впервые прошел в Кировской области в 2014 году. В 2016 году акцию провели 11 регионов: Краснодарский край, Дагестан, Калмыкия, Крым, Удмуртия, Иркутская, Кировская, Самарская, Саратовская, Нижегородская и Челябинская области. В 2017 году он охватил 34 города, включая Чебоксары.

ИА REGNUM

ИА REGNUM «Парад дружбы народов»

Участниками мероприятия в Чебоксарах стали более трех тысяч человек. Напомним, что в прошлом году в празднике приняли участие 6 тыс. жителей и гостей столицы. Всего в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России, в Чувашии приняли участие более 66 тыс. человек.