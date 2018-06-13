Томск, 13 июня, 2018, 12:56 — ИА Регнум. В Томской области судебные приставы отправили на уничтожение 53 шубы. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в областном управлении Федеральной службы судебных приставов, меховые изделия были признаны незаконным товаром и сожжены на площадке утилизации в Томске.

Борис Кустодиев. Купец в шубе. 1920

В ведомстве уточнили, что шубы, о которых идёт речь, в ходе внеплановых проверок обнаружили сотрудники УВД в Томской и Кемеровской областях. Торговля верхней одеждой велась незаконно: изделия из меха отечественного производства не были зарегистрированы в государственном информационном ресурсе маркировки. При этом маркировка на ярлыках шуб была, но её признали несоответствующей требованиям, так как в госреестре изделия не значились.

За год в магазинах Томской и Кемеровской областей изъяли 53 шубы, дублёнки, жилетки из овчины, мутона, кролика, с оторочкой норкой. Оценочная стоимость товара — более 1,3 млн рублей.

Судебные приставы наложили арест на шубы, после этого верхнюю одежду передали на уничтожение в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях. Сожгли шубы на площадке Томской утилизирующей компании.

Добавим, новость о сожжении более 50 шуб вызвала в Томской области волну обсуждений в соцсетях. В частности, некоторые пользователи заявили, что эти шубы можно было «раздать малоимущим». На что подписчик паблика «Я из Томска» возразил:

«Раздать малоимущим несколько десятков шуб на всех. Вы серьёзно? И как вы себе это представляете? Всем по кусочку шубы?»

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, нынешней зимой инцидент с шубами произошёл в Кемеровской области. В январе 2018 года сотрудники Росгвардии сообщили о том, что задержали двух молодых людей, пытавшихся вынести из торгового центра более 20 норковых шуб.

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