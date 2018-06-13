Москва, 13 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Законопроект о повышении пенсионного возраста, который уже завтра, 14 июня, может поступить на рассмотрение в Госдуму РФ, вызвал не только широкий общественный резонанс, но и вполне конкретные протесты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, Федерация независимых профсоюзов России в своем обращении к главе российского правительства Дмитрию Медведеву напомнила, что «эта мера, инициируемая либеральными экономистами, в том или ином виде присутствует во всех вариантах концепций реформирования пенсионной системы и ни разу не получала одобрения ни у абсолютного большинства в научном и экспертном сообществе, ни тем более у народа».

«Политики и эксперты каждый раз обращали внимание инициаторов на невысокий и краткосрочный экономический эффект, но большой уровень социального риска при реализации этой идеи, а также на необходимость комплексного подхода. Однако мантры о необходимости повышения пенсионного возраста, повторяемые в течение десятилетий, не привели к практическим шагам по формированию таких социально-экономических условий, при которых можно было бы приступить к обсуждению и реализации этой непопулярной меры», — говорится в открытом заявлении профсоюзов.

В качестве аргументов против законопроекта приведена информация о том, что число людей, которых можно было бы отнести к так называемому «среднему классу», не растет, к тому-же в России по-прежнему высок процент работающих «бедных».

"Значительные проблемы имеются в области охраны здоровья практически всех слоев населения, доступности медицинской помощи и ее качества, а также в проведении диспансеризации и, главное, реализации её результатов.

По-прежнему серьезной остается возможность развития конфликта поколений. Трудоустройство является проблемой для молодого поколения и лиц старшего возраста.

Требует определенного переосмысливания нормативная база, в том числе по ряду законов, принятых в последние двадцать пять лет. Страной до настоящего времени не ратифицирована ни одна из конвенций, регулирующих сферу социальной защиты работающих.

Многократно рассматривалась экспертным сообществом в стране и за рубежом практически готовая к ратификации Конвенция № 102 МОТ, которая в очередной раз снята с обсуждения Российской трехсторонней комиссии правительственной стороной. При этом ни одна инициатива в области реформирования системы социальной защиты не принесла реальной пользы самим работающим, а проводимая в этой сфере «оптимизация» и «модернизация» лишь сокращали уровень их социальной защищенности», — отмечают профсоюзы.

К руководству страны обратился также Совет Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

В коллективном протесте против повышения пенсионного возраста тоже сдала акцент на социальную незащищённость пожилых людей:

«Повышение пенсионного возраста усилит конкуренцию за рабочие места, поэтому работники будут вынуждены заключать трудовые договора на условиях работодателя, что снизит их социальную защищенность. Таким образом, повышение пенсионного возраста усилит большинство социально-экономических проблем, приведет к социальному неравенству и напряженности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуме ожидают 14 июня сообщил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Предполагается, что по новым правилам женщины будут выходить на пенсию не с 55, а с 63 лет, а мужчины — не с 60, а с 65 лет.