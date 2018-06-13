Ереван, 13 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. В Ереване впервые после смены власти в Армении прибыли сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шеффера (США).

mfa.am Сопредседатели Минской группы ОБСЕ на встрече с главой МИД Армении

12 июня посредников вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком принял глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Как сообщили ИА REGNUM в МИД Армении, армянский министр отметил, что визит сопредседателей дает возможность наладить первый непосредственный контакт после формирования нового правительства Армении.

Мнацаканян подтвердил подходы и позицию Армении в процессе урегулирования, подчеркнув, что Армения привержена исключительно мирному урегулированию проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Посредники представили министру свои подходы по вопросу урегулирования конфликта. Собеседники подробно обменялись мнениями по проблеме, коснулись возможности продвижения переговорного процесса, в этом контексте отметив важность формирования атмосферы, способствующей установлению мира.

Зограб Мнацаканян обратил внимание сопредседателей на убийство азербайджанскими ВС карабахского военнослужащего, которое произошло 11 июня. По словам министра иностранных дел Армении, подобными провокациями азербайджанская сторона ставит под сомнение свои обязательства в мирном процессе.

«Состоялось обсуждение дальнейших шагов в формате сопредседателей МГ ОБСЕ», — уточняет МИД Армении.

Сегодня, 13 июня, планируется встреча дипломатов с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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