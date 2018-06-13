Красноярск, 13 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В Красноярске воспитатели и воспитанники детского сада №55 накануне старта чемпионата мира по футболу — 2018 провели игру-предсказание, пытаясь угадать, кто одержит победу в первом матче — сборная России или сборная Саудовской Аравии.

Admkrsk.ru В красноярском детсаду устроили игру-предсказание накануне ЧМ по футболу

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 июня, в мэрии Красноярска, маленькие футболисты, разделившись на две команды, провели два пятиминутных периода. За игрой сборных наблюдал судья.

«В первую же минуту матча опасная ситуация сложилась возле «российских» ворот, опасный удар отразил Никита Ломакин. На восьмой минуте игры мяч оказался в воротах сборной Саудовской Аравии. Гол забил Матвей Метёлкин. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу сборной России», — уточнили в мэрии.

В красноярском детсаду №55 команда по футболу появилась полгода назад. Наставник будущих спортсменов — тренер детской футбольной школы. Тренировки посещают более 30 детей в возрасте от 5 до 7 лет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года состоится 21-й чемпионат мира по футболу. Впервые в истории он пройдёт в России. 14 июня на стадионе «Лужники» пройдёт матч открытия чемпионата, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Читайте также: Более 20 глав государств будут присутствовать на матче открытия ЧМ-2018