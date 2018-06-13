Ростов, Ярославская область, 13 июня, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В селе Годеново Ростовского района Ярославской области на подворье Никольского женского монастыря открыли памятник Николаю II и его семье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Переславской епархии.

Nikolskii.ru Памятник царской семье в Годеново

Автор композиции — московский скульптор Сергей Бычков. Он получил благословение епископа Переславского и Угличского Феодора.

Идея установки памятника — моя. Год назад мы в монастыре осознали необходимость возведение памятника, чтобы отметить 100-летний юбилей мученической кончины царственных страстотерпцев. Скульптор Сергей Бычков — прихожанин нашего монастыря, у него родовое гнездо в Переславле, и мы много лет с ним сотрудничаем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM настоятельница Никольского монастыря Переславля игуменья Евстолия.

Памятник представляет собой императорскую семью во главе с императором Николаем II. Скульптурная группа расположена в центре «Царской аллеи», которая состоит из 24 информационных стендов с фотографиями и жизнеописанием царской семьи.

Скульптурная композиция была освящена 11 июня, в день 595-й годовщины явления Животворящего Креста — главной святыни монастырского подворья в Годеново. Торжества собрали более 2000 человек. В праздничной службе, которую возглавил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон, принимали участие 60 священников и 15 дьяконов.