Москва, 13 июня, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Главным фаворитом чемпионата мира по футболу — 2018 в России является сборная Германии, заявил 13 июня журналистам британский певец Робби Уильямс.

vagueonthehow Робби Уильямс

«Ставлю на победу сборной Германии. Кто, если не они?» — задался вопросом Уилямс.

Артист также выразил надежду, что при его жизни сборная Англии станет чемпионом мира.

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Напомним, Уильямс примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018, который начнется 14 июня с матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Германия сыграет в группе F со сборными Мексики (17 июня), Швеции (23 июня) и Южной Кореи (27 июня). Сборная Англии выступит в группе G, ее соперники — Тунис (18 июня), Панама (24 июня) и Бельгия (28 июня).