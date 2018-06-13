В Чувашии назначили министра информационной политики
Чебоксары, 13 июня, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В Чувашии назначен министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики. Этот пост занял Михаил Анисимов, ранее работавший заместителем министра. Соответствующий указ подписал сегодня, 13 июня, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
В ходе встречи руководителя региона с вновь назначенным членом правительства были подняты вопросы «реализации основных направлений федеральной целевой программы «Цифровая экономика», подготовки кадров в IT, особый акцент сделан на цифровизации экономики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост министра стал вакантным с 16 мая 2018 года, когда Александр Иванов возглавил минобразования Чувашии. Тогда временно исполняющим обязанности главы мининформполитики был назначен Михаил Анисимов.
Справка ИА REGNUM. Михаил Владимирович Анисимов в 1995 году окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Математика, информатика и вычислительная техника». Является кандидатом педагогических наук.
Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем математики и основ информатики и вычислительной техники в средней школе № 51 в Чебоксарах. Работал заведующим информационным центром Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, директором Республиканского центра дистанционного обучения, директором БУ «Медицинский информационный центр» минздрава Чувашии, возглавлял БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии. В феврале 2017 года был назначен заместителем министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.