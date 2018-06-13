Чебоксары, 13 июня, 2018, 11:29 — ИА Регнум. В Чувашии назначен министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики. Этот пост занял Михаил Анисимов, ранее работавший заместителем министра. Соответствующий указ подписал сегодня, 13 июня, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Михаил Анисимов

В ходе встречи руководителя региона с вновь назначенным членом правительства были подняты вопросы «реализации основных направлений федеральной целевой программы «Цифровая экономика», подготовки кадров в IT, особый акцент сделан на цифровизации экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост министра стал вакантным с 16 мая 2018 года, когда Александр Иванов возглавил минобразования Чувашии. Тогда временно исполняющим обязанности главы мининформполитики был назначен Михаил Анисимов.

Справка ИА REGNUM. Михаил Владимирович Анисимов в 1995 году окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева по специальности «Математика, информатика и вычислительная техника». Является кандидатом педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем математики и основ информатики и вычислительной техники в средней школе № 51 в Чебоксарах. Работал заведующим информационным центром Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, директором Республиканского центра дистанционного обучения, директором БУ «Медицинский информационный центр» минздрава Чувашии, возглавлял БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии. В феврале 2017 года был назначен заместителем министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.