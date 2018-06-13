Москва, 13 июня, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Законопроект о повышении пенсионного возраста в Госдуме ожидают 14 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом сообщил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В правительстве сегодня разрабатывается законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ. Предполагается, что по новым правилам женщины будут выходить на пенсию не с 55, а с 63 лет, а мужчины — не с 60, а с 65 лет.

«Законопроект может быть внесен 14 июня», — сказал Емельянов, подчеркнув, что фракция не будет поддерживать инициативу правительства.

Отметим, что в Госдуме находится законопроект, предусматривающий мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года.