Бухарест, 13 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Румыния выразила обеспокоенность проверками службой безопасности Украины (СБУ) в румынском культурном центре в Черновцах, сообщает 13 июня «Корреспондент.net».

Оскар Глатц. Румынская женщина идёт в церковь. 1906

Согласно сообщению, действия СБУ были рассмотрены в МИД Румынии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинская власть должна уважать права румынского меньшинства и совершать действий, которые могут быть «интерпретированы как запугивание».

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Напомним, ранее СБУ провела обыски в румынском культурном центре в Черновцах. Причина обысков — публичная демонстрация в Черновцах карты, на которой территория Черновицкой области была изображена в составе «Великой Румынии». Таким образом, спецслужба искала материалы в румынской общине, которые можно было бы отнести к материалам, призывающим к нарушению территориальной целостности Украины.