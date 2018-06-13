Оренбург, 13 июня, 2018, 11:27 — ИА Регнум. В Илекском районе Оренбургской области выявлены детские площадки, пребывание на которых небезопасно. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной прокуратуре, в селе Илек отдельные конструкции на детских игровых площадках, расположенных в Илеке, являются травмоопасными, в связи с чем эксплуатация данных площадок не создает условий для здорового и безопасного образа жизни жителей, а также отдыха, оздоровления и занятости детей.

Жан Оноре Фрагонар. Качели. около 1767

Надзорное ведомство в рамках проверки выявила качели, на которых торчат острые металлические штыри и отсутствуют посадочные доски. Детский аттракцион таит опасность получения травмы. Недостатки, угрожающие здоровью детей, стали поводом для внесения представления главе села.

Нарушения выявлено не только в райцентре, под прицелом прокуратуры оказался сельсовет Подстепкинский. В муниципальном образовании детская площадка оказалась бесхозной. Её техническим обслуживанием никто не занимается. Главу администрации поселения обязали устранить нарушение. По результатам прокурорской проверки один чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что потенциально опасное состояние детских площадок — это проблема многих городов и не только в Оренбуржье. Например, в 2015 году в красноярских детских садах обнаружили опасные качели с плохо закреплёнными конструкциями и без поручней. Во дворах жилых домов качели были без сидений. В Ивановской области в 2013 году на ребенка упали футбольные ворота. Пятилетний мальчик погиб.

Медики отмечают, что контроль за состоянием детских площадок необходим постоянный. Это снизить число травмированных детей. При этом врачи говорят о качелях как о самом травмоопасном аттракционе на игровых площадках во дворах домов. Дети получают травмы из-за неправильно закреплённых конструкций, торчащих острых элементов, а также из-за недосмотра взрослых.

В мае 2018 года в Оренбурге чиновники мэрии провели рейд по дворовым детским площадкам. Тогда оренбуржцам рекомендовали присылать в УЖКХ города жалобы, подкреплённые фотографиями опасных детских горок и качелей. В горадминистрации анализируя результаты проверки, заявили, что будут штрафовать нерадивых коммунальщиков или менять управляющие компании на более ответственные. Добавим, что штрафные санкции за нарушение правил благоустройства территорий в Оренбургской области составляют до 100 тыс. рублей.