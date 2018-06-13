Казань, 13 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. В комитет Госсовета Татарии по социальной политике поступила инициатива главы республики Рустама Минниханова по разделению министерства по делам молодёжи и спорту на два профильных ведомства — по делам молодёжи и отдельно по спорту. Инициативу депутаты рассмотрят сегодня, 13 июня 2018 года, а окончательно должны принять на ближайшей сессии, дата которой пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Хотя заседание комитета должно пройти лишь через несколько часов, но на сайте Госсовета РТ уже появился проект его решения, в котором за подписью председателя комитета Светланы Захаровой Госсовету РТ рекомендуется принять предложение «о преобразовании министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан в министерство по делам молодёжи Республики Татарстан и министерство спорта Республики Татарстан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планируемом изменении кабинета министров РТ и появлении в нём ещё одного министра взамен единого для ведомства Владимира Леонова, казанские СМИ заговорили в апреле 2018 года. Поговаривают, что среди вероятных кандидатов в кресло одного из министров, есть первый заместитель главы исполкома Казани Дамир Фаттахов, который с 2006 по 2009 годы был председателем комитета по делам детей и молодёжи исполкома Казани.

Напомним, до марта 2014 года министерство по делам молодёжи и спорта включало в себя и вопросы туризма, но по решению республиканских властей эта сфера была от него отделена.

Министр по делам молодёжи и спорта Татарии Владимир Леонов работает на своём посту с сентября 2014 года. Останется ли он руководить одним из новых министерств, замруководителя пресс-службы главы Татарии Лилия Галимова на июньском брифинге не уточнила, отметив лишь, что кандидатуры будут рассмотрены после того как Госсовет РТ утвердит изменение структуры.