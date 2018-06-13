Москва, 13 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В Госдуме осудили позицию Общественной палаты, которая выступила за повышение пенсионного возраста в России.

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«Вот и Общественная палата подключилась по теме пенсионного возраста. Естественно, безоговорочно «за». Я еще при создании этого мутного органа говорил, что он создается для одного: чтобы когда власть начнет нагло и нахраписто отнимать у народа доходы, от имени общественности обелять такую политику», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев уверен, что повышать пенсионный возраст неизбежно придется, но при этом он предлагает делать это постепенно: по полгода за один год.

Внесение правительственного законопроекта по повышению пенсионного возраста в Государственную думу ожидается в четверг, 14 июня, сообщил первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.