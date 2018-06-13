Рим, 13 июня, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Французский посол в Италии вызван в итальянский МИД, министр Энцо Моаверо Миланезе ждет от него объяснений по поводу последних заявлений парижских лидеров по вопросу мигрантов, сообщила La Repubblica в среду, 13 июня.

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Распеканция

В минувшие выходные Италия задержала судно, перевозившее мигрантов, и не дала ему попасть в итальянские порты, а двумя сутками позже перенаправила судно, на борту которого находились более 600 человек, в сторону Валенсии.

Акция в отношении судна Aquarius стала первым примером применения стратегии новой итальянской власти по вопросу о мигрантах. Вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини полагает, что доставка мигрантов в Европу — это нечистоплотный бизнес, который вредит и итальянской экономике, и общественному климату. Помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома», полагают победители итальянских выборов.

В Риме отмечают, что другие страны Евросоюза не оказывают никакой реальной помощи, и обещают, что Италия так или иначе остановит поток мигрантов, при поддержке ЕС или без таковой.

В начале недели французские политики во главе с Эммануэлем Макроном обрушились с резкой критикой на Рим из-за дела Aquarius. Президент Франции назвал такой подход к вопросу «циничным» и «безответственным».

В ответ в Риме отметили, что у Макрона, по-видимому, недостаточно информации по данному вопросу и что Италия в любом случае не будет выслушивать «лицемерные поучения» по этому поводу от других стран.

Итальянские журналисты полагают, что встреча Макрона и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, намеченная на ближайшую пятницу, 15 июня, может не состояться.