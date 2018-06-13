Вильнюс, 13 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Чтобы бы Сейму хватало работы во время рассмотрения представленных правительством пакетов шести реформ, парламентариев вновь будут пытаться вернуть к вопросу люстрации. Инициатор этой идеи Збигнев Единский на этот раз предлагает рассекретить фамилий всех лиц, сотрудничавших с КГБ — и признавшихся, и не признавшихся — с начала 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 июня.

Адольф Вильям Бугро. Орест, преследуемый Фуриями. 1862

Член фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Единский — ранее уже выдвигал эту инициативу, но она была отклонена. Девять месяцев назад Сейм отклонил инициированную им поправку к закону о регистрации, признании, учете лиц, тайно сотрудничавших с бывшими спецслужбами СССР, и защите лиц, признавшихся в сотрудничестве. В поправке предлагалось с января 2018 года обнародовать фамилии всех лиц, сотрудничавших с КГБ. Чтобы проект вновь попал в программу работ сессии и повестку заседания, Единскому пришлось собрать подписи 47 единомышленников. Можно предполагать, что помимо членов фракции ИАПЛ-СХС, ранее отклоненную инициативу поддержали члены фракции «Порядок и справедливость» и часть правящих аграриев. В сентябре 2017 года проект поддержали 19 парламентариев, остальные были против или воздержались. Среди тех, кто одобрил проект, был и спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

В июне 2015 года Сейм решил, что данные о признавшихся бывших агентах КГБ будут храниться в течение 75 лет.

По словам Единского, сегодня люди часто слышат о возможном сотрудничестве политиков, общественных деятелей со структурами КГБ, но никто не представляет обоснования или фактов, подтверждающих эту информацию.

«В такой ситуации можно навредит репутации человека, распространять несоответствующую действительности информацию, которую невозможно проверить. Общество должно знать, как в Литве работал КГБ, кто сотрудничал с этим органом», — утверждает парламентарий.

Поэтому, по его мнению, необходимо рассекретить все важнейшие документы, которые связаны с этой деятельностью и могут рассказать, как «эта деятельность просочилась и просачивалась в разные жизненные сферы человека».

По словам Единского, поскольку часть лиц, сотрудничавших с КГБ, занимали или до сих пор занимают высокие посты в структурах управления государством и судебных системах, проект поможет преградить путь возможному шантажу этих лиц.

«Эти люди — потенциальные вредители государства, и никто не может гарантировать, что они сейчас не являются агентами соседнего государства», — добавил Единский.

Литовские консерваторы, самые видные и звучные в парламенте Литвы «борцы с российской угрозой» — Раса Юкнявичене, Арвидас Анушаускас — и другие против подобного законопроекта, утверждая, что он якобы послужит «на руку» России, которая будет знать, о ком, как об агентах КГБ, власти Литвы знают, а кто остался нераскрытым, таким образом пытаясь влиять на нераскрытых бывших агентов. Единский называет это отговоркой, утверждая, что засекреченность агентов играет на руку как раз консерватором, которые перед каждыми выборами обвиняют своих оппонентов в работе на ГКБ зная, что это никак не проверить, и что именно в их рядах, возможно, есть такие бывшие агенты, поэтому якобы консерваторы и боятся публичного раскрытия всех фамилий.