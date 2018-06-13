Нью-Дели, 13 июня, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Женская сборная Индии по шахматам приняла решение отказаться от участие в чемпионате Азии, который должен пройти в Иране в июле 2018 года по причине религиозных разногласий, сообщает 13 июня Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Женщины из Индии отказались соблюдать религиозные правила, действующие в Иране, в частности ходить с покрытой головой. По мнению некоторых шахматисток, данное правило нарушает права человека.

Напомним, с 1979 года в Иране установился теократический режим, исповедующий строгие нормы поведения в обществе, основанные на исламе. Случаи с бойкотом некоторых спортивных соревнований по этой причине случались и ранее, так в 2016 году индийский стрелок также отказалась от участия в чемпионате в Исламской республике.