Якутск, 13 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Правительство Якутии 13 июня покинули три вице-премьера. Указами врио главы Якутии Айсена Николаева от своих должностей освобождены курировавший сельское хозяйство Пётр Алексеев, ответственный за решение экономических вопросов Михаил Осипов и решавший проблемы образования, здравоохранения, труда и занятости Алексей Дьячковский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

geralt Увольнение

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У председателя правительства республики по распоряжению Айсена Николаева будет пять заместителей вместо шести, два из них получат приставку «первый». Информацию о том, кто займёт места вице-премьеров, в Якутии пока держат в тайне.

Ранее в правительстве Якутии были упразднены 5 из 35 ведомств. Перестали существовать министерство по развитию институтов гражданского общества, комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок, а также управления Госалкогольконтроля и Гостехнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, назначенный 28 мая временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсен Николаев провёл первые кадровые перестановки в правительстве республики уже 30 мая. Тогда в отставку отправлены шестеро чиновников, назначения получили десять.

Уволены были главы четырёх департаментов — Андрей Мартынов (курировал кадровую политику), Станислав Платонов (информационная политика), Афанасий Владимиров (внутренняя политика) и Алексей Филиппов (мониторинг и контроль). Кроме того, потеряли свои места замруководителя администрации главы и правительства региона Евгений Савельев и возглавлявший секретариат главы республики Андрей Романов.

Должности советников получили с приставками врио Галина Мозолевская (бывший пресс-секретарь Айсена Николаева, когда он был мэром) и Ирина Якушева (экс-советник главы Якутска). Своим помощником новый руководитель Якутии назначил заместителя главы управления Центрального округа Якутска Давида Григорьева.