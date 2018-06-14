Варшава, 14 июня, 2018, 06:02 — ИА Регнум. Цены на бензин вызвали шок в некоторых регионах Польши. В течение суток цена за литр превысила порог в пять злотых, требования вмешаться были направлены местным парламентариям, и один из них в обращении к правительству подчеркнул крупную разницу в цене на бензин в разных регионах страны. Положение описывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский в своем обзоре польской прессы.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В министерстве энергетики напомнили, что польский рынок базируется на принципах свободной конкуренции, а причины динамики ценовой политики обрисовал заместитель госсекретаря министерства Тадеуш Скобель. Он пояснил, что цены на сырую нефть и виды топлива значительно колеблются даже в краткосрочной перспективе, что также приводит к изменениям оптовых цен на польском рынке, а значит, и отражается на розничных ценах. Поэтому сравнивать уровень цен в различных регионах, на разных станциях и с разным временным интервалом — чревато ошибкой, и основанием для выводов быть не должно.

Цены, как говорит аналитик Якуб Богуцкий, растут на протяжении восьми недель, и перемен к лучшему ждать не приходится, более того, цены могут расти и дальше, потому что рентабельность операторов розничного рынка по-прежнему очень низкая. Как бы то ни было, от подорожания топлива страдают не только водители, ведь вслед за ним нужно ожидать и роста цен на продукты питания.

Тем временем в стране принят закон о биокомпонентах и жидком биотопливе, что означает введение со следующего года так называемого сбора за выбросы. Предполагается, что этот сбор поможет развитию индустрии электрокаров, и в течение года государство будет получать комиссию в размере около 1,7 млрд злотых. Причем эксперты не верят словам властей, что расходы на новый «налог» в размере 10 грошей за литр топлива примут на себя корпорации, и полагают, что скорее всё оплатят водители при покупке бензина и дизельного топлива.

О других новостях, обсуждаемых польской прессой, читайте в обзоре: В Польше испытали шок: стремительно подорожал бензин

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