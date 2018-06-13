Ярославль, 13 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. По данным исследования, вошедшего в доклад о состоянии гражданского общества в регионе за 2017 год, Интернет сегодня — это второй по популярности источник получения информации о событиях в стране и регионе после телевидения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Интернет пока не может обогнать телевидение

Так, из Сети узнают новости порядка 49% совершеннолетних жителей Ярославской области, а по телевидению — 70,9%. Газеты, как главный источник информации о жизни в стране и регионе, были отмечены 29,7% участников массового опроса. Из разговоров с людьми узнают об общественно-политических и экономических событиях 18,7% участников массового опроса. Радио предпочитают в качестве главного источника информации — 15,6%, журналы — 3,4%.