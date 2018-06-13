Москва, 13 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. На матчах чемпионата мира по футболу боковые арбитры не будут поднимать флажки при спорном положении «вне игры». Об этом заявил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, 13 июня сообщает «Спорт-экспресс».

Pixabay.com Боковой судья с флажком

"Если вы увидите, что боковой арбитр не поднимает флажок, то это не значит, что он пропустил этот момент. Это значит, что он соблюдает инструкции», — сказал Коллина.

По его словам, если момент спорный, а атака перспективная, то судья не должен вмешиваться в игру. Если по окончании эпизода выяснится, что гол был забит из офсайда, то момент можно пересмотреть с помощью системы видеоповторов.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России станет первым крупным соревнованием, на котором будет применяться система видеопомощи арбитрам. Летом 2017 года эта технология была опробована во время Кубка конфедераций.