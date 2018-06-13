Берлин, 13 июня, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Гимназия имени Иоганна Генриха Песталоцци в немецком городе Херне в Северном Рейн-Вестфалии приняла решение предоставлять мусульманским школьницам для занятий плаваньем специальные купальные костюмы (буркини), разрешённые исламом, сообщает DPA.

Василий Верещагин. Узбекская женщина в Ташкенте. 1873

«Ученики должны быть готовы самостоятельно решать задачи, связанные с обучением. В обязанности школы не должна входить закупка купальников», — сказала министр образования Северного Рейн-Вестфалии Ивонн Гебауэр (Yvonne Gebauer).

Как сообщает WAZ, гимназия закупила 20 купальных костюмов, которые закрывают всё тело, исключение составляют лицо, руки и стопы. Буркини будут бесплатно выдавать ученицам, для того чтобы никто больше не отказывался ходить на занятия по плаванью.

«В Германии все дети должны уметь плавать», — сказал директор школы Фолькер Гослинг.

Секретарь правительства Северного Рейна-Вестфалии по вопросам миграции Серап Гюлер (Serap Güler) подвергла критике это решение: «Когда женщины в Саудовской Аравии рискуют жизнью за небольшую свободу, мы, в Германии, не должны надевать на девушек буркини», — сказала она газете Bild.

«Это преклонение перед фундаменталистскими ценностями, навязываемыми девочкам родителями», — считает председателя ХДС Юлия Клёкнер.