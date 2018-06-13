Калининград, 13 июня, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Калининградская железная дорога и польская компания Lotos Kolej договорились о сотрудничестве в сфере грузоперевозок. Соглашение оговаривает взаимодействие сторон по вопросам транспортировки грузов через железнодорожные пограничные пункты пропуска Мамоново-Бранево и Железнодорожный-Скандава.

Lotoskolej.pl Нефтяные цистерны польского «Лотоса»

«Польские партнеры высоко оценили работу, проведённая в текущем году на Калининградской железной дороге по модернизации инфраструктуры и созданию терминально-логистических центров, которые значительно повысили возможности КЖД по обработке грузопотоков по колеям российского и европейского стандарта», — сообщили в пресс-службе КЖД.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что польская железнодорожная компания Lotos Kolej специализируется на поставках нефтепродуктов. Фирма действует в составе крупного нефтеперерабатывающего холдинга Grupa Lotos из Гданьска.

В 2018 году Калининградской железной дорогой заключены договоры на осуществление транзитных перевозок уже с несколькими европеревозчиками. В частности, с начала 2018 года в 22,6 раз выросли перевозки по транзитной номенклатуре — каменному углю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с польской стороной пока не достигнуто соглашение о пассажирском железнодорожном сообщении между российской Калининградской областью и северными воеводствами Польши.