Барнаул, 13 июня, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Прокуратура Павловского района Алтайского края начала проверку по факту ЧП со стаей белых лебедей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Напомним, более десятка благородных птиц пришлось спасать волонтёрам после того, как они попали в отстойник с отработанным маслом, приняв его за озеро.

Алексей Эбель Барнаульские волонтёры спасают лебедей, чуть не сварившихся в озере отработанного масла

«Прокуратурой района организованы проверочные мероприятия в связи с сообщениями средств массовой информации и граждан о попадании белых лебедей в маслянистую жидкость, в связи с чем ими потеряна способность летать», — заявил прокурор района Павел Будянский.

Между тем почти полную картину случившегося на своей странице в соцсетях описал алтайский орнитолог Алексей Эбель:

«К настоящему времени история выглядит следующим образом: на прудах у п. Комсомольский Павловского района отдыхающие 7 или 8 июня заметили стаю из приблизительно 17 лебедей. 9 июня с утра появилась информация о том, что несколько лебедей у этого посёлка вышли к дороге и были отловлены в поле трактористами, так как птицы не могли летать и их гоняли собаки».

Подключиться к спасению птиц орнитологу удалось лишь во второй половине дня 9 июня. К этому времени один из девяти лебедей, доставленных к барнаульским волонтёрам на отмывание, погиб. К ночи в Барнаул привезли ещё двух пострадавших птиц. Одну удалось отловить у р. Штабка в районе нефтебазы, другую поймали жители села Новые Зори.

На следующий день волонтёрам удалось обнаружить в полях ещё одного не летающего кликуна. Тогда-то Алексею Эбелю и удалось рассмотреть, что представляет собой «озеро», в которое угодили птицы.

«Проверили очистные. Отходы производства подсолнечного масла в них сливают, тут без сомнений: хоть слой масла и выглядит, как отработанное масло, но стоит устойчивый запах жареных семечек (именно так пахнут и лебеди, «искупавшиеся» в водоёме). Хорошо видны дорожки — выходы лебедей из водоёма, удалось точно насчитать 16, то есть птиц было не меньше», — пояснил орнитолог Алексей Эбель.

Алексей Эбель Отстойник с отработанным маслом в Алтайской крае, куда угодила стая лебедей

По его словам, так как стояла жаркая погода, масло было горячим и совсем жидким, перо на птицах пропиталось сразу.

«Собственно, птицы, уже садясь, вероятно, поняли, что это что-то не то: у них есть ожоги на лапах. Вероятно, выбирались, помогая себе крыльями, поэтому измазались полностью. После этой «масляной ванны» перо слиплось полностью, терморегуляции не было никакой, а отстойник находится среди поля, где только начинает всходить горох. Напомню, жара 8 и 9 июня стояла в 30 градусов», — подчеркнул орнитолог.

Говоря о состоянии пострадавших лебедей, Алексей Эбель, в частности, отметил:

«Один лебедь пал, ещё два слабые: у одного, вероятно, отравление или ожог дыхательных путей, у второго парез (паралич) хвостового отдела. У многих ожоги (термические или химические) лап, сгибов крыла и других участков кожи, которые подверглись солнечному воздействию вследствие слипания пера и обнажения участков кожи. Но в целом после двукратного отмывания силами волонтеров и восстанавливающей терапии кликуны чувствуют себя уже более-менее. Тем не менее, придётся держать их в неволе до конца летней линьки, так как перо уже полностью не восстановить, полноценно летать они не смогут. После линьки будем выпускать».

Алексей Эбель Алтайский край. Один их пострадавших лебедей

Что касается самого отстойника, куда угодили лебеди, Алексей Эбель высказал предположение, что «утилизация масло‑ и жирсодержащих фракций представляет из себя несколько иную процедуру, нежели их слив в подобные отстойники».

«На самом деле, проблему можно было бы решить, даже разделив отстойники на более мелкие по площади, тогда водоплавающие птицы не выбирали бы их для остановки. А так получилось приличное по площади озеро, сплошь покрытое маслянистой плёнкой», — резюмировал орнитолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стаю лебедей, попавшую в мазут, нашли на одном из сельхозполей Павловского района Алтайского края 9 июня. Потеряв возможность летать и страдая от перегрева, несколько особей вышли на дорогу к людям. Сейчас их выхаживанием занимаются барнаульские волонтёры.