Киев, 13 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Киеве 13 июня сорвало асфальт из-за прорыва трубопровода, сообщает «112 Украина».

Commons.wikimedia.org Взломанный асфальт

Согласно сообщению, инцидент произошел в Оболонском районе. В результате прорыва трубопровода напор воды прорвал асфальт и сорвал его небольшой кусок. На место прибыли коммунальные службы. На данный момент авария ликвидирована, рабочие восстанавливают асфальт.

Напомним, аварийное состояние множества трубопроводов на Украине приводит к постоянным поломкам. Так, в Херсоне во время отопительного сезона из-за ветхого состояния труб было потеряно 38% теплоэнергии, а в аварийном состоянии находятся 85% труб Херсонской ТЭЦ.

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Помимо этого, в Киеве 90% подземных водопроводов требуют замены, заявлял ранее мэр столицы ВиталийКличко.