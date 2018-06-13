Нижний Новгород, 13 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области взыскал с министерства имущественных и земельных отношений области в пользу ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» более 10,792 млн рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Спор касался излишков арендной платы за земельные участки, на которых располагаются две подстанции «Заречная» и «Нагорная», и которые ведомство добровольно возвращать не захотело. Решение суда в полном объёме обнародовано вечером 12 июня 2018 года, ведомство пока его ещёне обжаловало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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22 августа 2011 года между министерством и ПАО были заключены договоры аренды двух земельных участков для использования их под подстанцию 220 кВ «Заречная» и под электростанцию «Нагорная».

"В связи с изменением федерального законодательства в части порядка определения арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения объектов федеральных энергетических систем и объектов энергетических систем регионального значения, ОАО «ФСК ЕЭС» письмом от 04.05.2016 года №М6/3/463 обратилось в министерство о пересмотре размера арендной платы», — отмечается в определении суда с уточнением, что арендатор просил установить ставку аренды 6,92 рубля за кв. м.

Но в июне 2016 года министерство ответило, что у него «отсутствует информация о включении объектов — подстанции 220 кВ «Заречная» и электростанции «Нагорная» в перечень объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть» и отказалось снизить арендную плату. Повторная попытка обращения также потерпела неудачу, несмотря на то, что были предоставлены выдержки из приказа Минпромэнерго РФ, подтверждающие тот факт, что объекты включены в сеть.

«Истец считает, что поскольку ставки арендной платы являются регулируемыми ценами, стороны обязаны руководствоваться предписанным размером арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и не вправе применять другой размер арендной платы», — отмечается в материалах дела.

Тогда ПАО обратилось в суд, где потребовало взыскать «10 915 392 руб. 84 коп. неосновательного обогащения, 34 540 руб. 49 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами». Суд иск удовлетворил, подтвердив «факт возникновения на стороне ответчика неосновательного обогащения в размере излишне перечисленных ПАО «ФСК ЕЭС» арендных платежей».