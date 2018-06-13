Москва, 13 июня, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Для развития отношений РФ с Ираном необходимо создать совместный банк. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Хотелось бы, чтобы был создан Российско-Иранский банк, мы хотим наши отношения развивать, а банка соответствующего нет», — заявил Жириновский.

По его словам, основная причина того, что такого банка до сих пор нет, в том, что в Иране процесс создания таких институтов занимает долгое время.

«Больно медленно эти структуры разворачиваются в Иране», — отметил Жириновский.