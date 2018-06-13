Москва, 13 июня, 2018, 10:06 — ИА Регнум. Законность нормы правил дорожного движения (ПДД), обязывающей водителей надевать в случае вынужденной остановки на трассе в тёмное время суток светоотражающие жилеты, в ближайшее время оспорят в Верховном суде (ВС) РФ. Об этом пишет 13 июня «Коммерсантъ».

Josh Larios Светоотражающий жилет

По сведениям издания, соответствующий иск в ВС подал правозащитник Лев Воропаев, который считает, что вышедший из-за руля участник дорожного движения уже не может считаться водителем, а должен называться пешеходом. Поэтому требование ПДД о необходимости надевания куртки или жилета со светоотражающими полосами водителем является незаконным, считает правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта в России при остановке в тёмное время суток на загородной трассе водитель при выходе из машины обязан облачиться в специальный светоотражающий жилет.

Введение в ПДД данного пункта было продиктовано соображениями безопасности, так как средняя скорость движения транспортных средств за городом выше, и у водителей других транспортных средств должно хватить времени на торможение перед появившимся на трассе человеком.

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