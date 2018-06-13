Вашингтон, 13 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Бывший мэр американского города Детройт Квейм Килпатрик, отбывающий 28-летний срок за коррупцию, попросил президента США Дональда Трампа о помиловании, сообщает 13 июня Fox News.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Мольба о пощаде

Политик заявил, что претерпел духовное перерождение, поэтому рассчитывает на помилование со стороны президента.

Напомним, член Демократической партии США Квейм Килпатрик занял должность мэра Детройта в 2001 году, став самым молодым градоначальником в истории города. Позже он был обвинен в лжесвидетельстве и получил небольшой тюремный срок.

Освободившись, он начал заниматься бизнесом, однако вскоре вновь столкнулся с обвинениями, в этот раз в коррупции, что стоило политику уже более длительного заключения, срок которого истекает в 2037 году.