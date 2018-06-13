Осло, 13 июня, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Учёные из Норвегии пришли к выводу, что во второй половине ХХ века IQ людей сильно упал. Об этом сообщается в журнале MedicalXpress.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (фрагмент). 1475-1480

В качестве материала для исследования учёные использовали данные IQ норвежцев, которые поступали на военную службу в период с 1970 по 2009 год. Всего были проанализированы результаты 730 тыс. тестов.

Отмечается, что за одно поколение уровень интеллекта падал в среднем на семь пунктов. Учёные связали это с факторами окружающей среды, а также с изменениями в образе жизни людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные научились определять уровень интеллекта человека и болезни по волосам.