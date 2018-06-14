Брюссель, 14 июня, 2018, 04:10 — ИА Регнум. В преддверии саммита НАТО его члены определяют позиции, и если ряд стран акцентируют «многочисленные и дестабилизирующие» действия России, то у США приоритеты другие. Чего ждет от европейских союзников Белый дом, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

О «незаконной и неправомочной аннексии Крыма, дестабилизации Восточной Украины и подрыве территориальной целостности Грузии и Молдавии» говорят страны «Бухарестской девятки» — Румыния, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Венгрия, Чехия, Болгария. США же требуют, во-первых, более крупных взносов в общую копилку, а во-вторых, как сообщает Deutsche Welle, большего участия в борьбе с международным терроризмом. Посол США в НАТО Кей Хатчисон сообщил также, что Трамп рассчитывает получить от союзников подтверждение своей приверженности участию в антитеррористических действиях.

Хотя Трамп еще в декабре объявил о поражении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — по крайней мере в Ираке и Сирии, борьба с международным терроризмом продолжается, и по многим вопросам претензии выдвигаются Ирану. США требуют от него прекращения «дестабилизирующей деятельности» в регионе, в противном случае угрожая беспрецедентным давлением. Такое действие, заявил Майк Помпео, «будет проходить в тесном сотрудничестве с Пентагоном и региональными союзниками США в целях сдерживания иранской агрессии». Но так как Израиля, Саудовской Аравии и некоторых монархий Персидского залива Штатам определенно недостаточно, то возникает вопрос о европейских союзниках. Иначе получается странная ситуация: США в НАТО деньги вкладывает, безопасность ЕС обеспечивает, и почему же НАТО не переживает об «угрозах», которые видят для себя американцы на Ближнем Востоке и в Закавказье?

Что же будет, если европейские союзники США откажут им в поддержке?

Читайте статью Выбор для НАТО: бороться с террором или с Россией и другие материалы Станислава Стремидловского о европейской политике.