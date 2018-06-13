Москва, 13 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому вручили паспорт болельщика, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня. Паспорт болельщика для участия в мероприятиях чемпионата мира по футболу вручил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Жириновский пообещал, что почти все депутаты фракции ЛДПР будут присутствовать на отдельных матчах.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В группе B Бразилия сыграет со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).